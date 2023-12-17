«الحداد» يُجري زيارة تفقدية إلى غدامس

وصل رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والوفد المرافق معه، اليوم السبت، إلى مدينة غدامس، حيث كان في استقباله عميد البلدية وبعض المسؤولين بالمنطقة وأعيان وأهالي المدينة.

وعقد الفريق الحداد اجتماعاً خلال الزيارة، بقاعة ديوان المجلس البلدي مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية غدامس وأعيان ووجهاء المدينة والجهات المختصة، وذلك لمناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة غدامس.

يُشار إلى أن مدينة غدامس شهدت الأيام الماضية توترات أمنية على خلفية وصول قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لغرض تأمين منفذ غدامس البري مع الجزائر.

واتهم عدد من أهالي غدامس، في بيان مرئي، القوات التي وصلت المدينة بإحداث فوضى أمنية فيها، مطالبين بإخراجها، وتكليف مديرية الأمن فقط بتأمين المدينة.