«الحداد» يُكرم قائد بعثة التدريب التركية في ليبيا

سلم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” الثلاثاء، قائد بعثة التدريب التركية في ليبيا، نوط التدريب من الطبقة الأولى، وضابطي اتصال البعثة برئاسة الأركان العامة والقوات البحرية، نوط التدريب من الطبقة الثانية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن التكريم جاء نتيجة للجهد المميّز في تدريب وتأهيل الجيش الليبي بناءً على أسس التعاون المشترك بين البلدين في مجال التدريب، للوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والأداء.