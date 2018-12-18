الحديدة اليمنية.. انفجارات في أول أيام الهدنة

وقال إن مدفعية ميليشيات الحوثي المتمركزة في كلية الآداب وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء تشن قصف عنيف على الأحياء السكنية للحي.

وذكرت مصادر العربية باندلاع اشتباكات في منطقة كيلو 14 وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة كما اندلعت اشتباكات أخرى في شارع الخمسين وحي الربصا وجامعة الحديدة جنوبا.

وقال وكيل محافظة الحديدة إن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة منذ بدء دخولها حيز التنفيذ.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين والذي أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية التزامها بتنفيذ القرار الذي تم الاتفاق عليه بمفاوضات السويدالتي أختتمت مؤخراً.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية قد أصدرت أوامر بإيقاف إطلاق النار في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة و قيادة محور الحديدة ابتدأ من الساعة 12 من مساء الاثنين بالتوقيت اليمني(التاسعة بتوقيت غرينتش).

ويشمل قرار الحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار المناطق التي جاءت في اتفاق السويد وهي محافظة ومدينة الحديدة ومواني الحديدة والصليف وراس عيسى.