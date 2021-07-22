«الحديد والصلب» تُعلن عن توفير الأوكسجين الطبي مجاناً

طمأنت الشركة الليبية للحديد والصلب، كافة المواطنين بأن إنتاجها من الأوكسيجين “الطبي” مستقر جدا وبكميات تُلبي احتياجات المستشفيات وبنقاوة عالية (99.9).

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ببدء أعمال التشغيل التجريبي للمصنع الجديد، اليوم الخميس، والذي يُعد المصنع الأضخم على مستوى الدولة الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بــ6000 متر مكعب يوميا من الأوكسيجين “الطبي” في حدود 700 أسطوانة يوميا.

وأهابت شركة الحديد والصلب بالمواطنين ممن لهم مرضى خارج مراكز العزل وبحاجة إلى الأوكسيجين الطبي التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة أسطواناتهم مجانا.

وثمنت الشركة ما يقوم به العاملون في قسم خدمات الغاز؛ الذين واصلوا عملهم الدؤوب من الفجر إلى الفجر دون انقطاع أو توقف؛ خدمة لأهلنا وتوفيرا للأكسيجين للمرضى، رغم توقف المصانع الإنتاجية والمرافق الأخرى بالشركة.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد والصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.

تطمئن الشركة الليبية للحديد والصلب كافة المواطنين بأن إنتاجها من الأكسيجين (الطبي) مستقر جدا وبكميات تلبي احتياجات… تم النشر بواسطة ‏الشركة الليبية للحديد والصلب Libyan Iron & Steel Company‏ في الخميس، ٢٢ يوليو ٢٠٢١