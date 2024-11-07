«الحديد والصلب» تُعلن قرب انتهاء تجهيز مصنع أسطوانات الغاز

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن وصول مشروع مصنع أسطوانات الغاز إلى مراحله الأخيرة ببداية تركيب الآلات.

جاء ذلك عقب زيارة ميدانية أجراها رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عبد الملك الفقيه إلى المصنع للوقوف على آخر مراحل المشروع.

وبحسب ما أفاد الشركة، فإن المخطط للإنتاج سيصل إلى 1200 أسطوانة يومياً، وستكون المواصفات الفنية واشتراطات السلامة معتمدة وفقاً لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأشارت شركة الحديد والصلب إلى أن المصنع ستبدأ تجاربه التشغيلية قريباً وسيكون قادراً على إنتاج أحجام وأنواع مختلفة من الأسطوانات.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لأول مصنع للشركة في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد والصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.