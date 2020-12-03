الحديد والصلب تُوقع اتفاقية مع «ايرومت» التركية لتطوير مصنع الأكسجين

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية عمل مع شركة ايرومت التركية، سيتم بموجبها استكمال أعمال التطوير لمصنع الأكسجين والهواء المضغوط.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطط المتبعة لتحسين وزيادة الإنتاج.

وأشارت إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة حصة مرافق ومصانع الشركة من مختلف الغازات كالأكسجين والنيتروجين والأرجون مما يعزز الفرص أمام الشركة من مضاعفة إنتاجها.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب “Lisco” هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد و الصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.