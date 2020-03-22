«الحديد والصلب» يُواصل عمليات التعقيم والتطهير للوقاية من كورونا

تقوم اللجنة بتوزيع المعقمات اليدوية على مندوبي الإدارات داخل الشركة. [الليبية للحديد والصلب]

يواصل فريق مكافحة الآفات بالتنسيق مع لجنة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، عمليات التعقيم داخل الشركة الليبية للحديد والصلب، والمخيمات التابعة لها.

وأفادت الصفحة الرسمية للشركة على موقع فيسبوك، بأن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطة الموضوعة لتنفيذ ما جاء في الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الشركة.

كما تقوم اللجنة بتوزيع المعقمات اليدوية على مندوبي الإدارات داخل الشركة، وحثت الجميع على التقيد بتعليمات السلامة.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب “Lisco” هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

وُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد و الصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.

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