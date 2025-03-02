«الحدّاد» يختتم زيارة ناجحة إلى تونس

أجرى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، والوفد المرافق له، بزيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية.

كان في استقباله، الفريق أول الحبيب الضيف، مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التونسية، والفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر التونسي، والفريق أول محمد الحجام، رئيس أركان جيش الطيران التونسي، والملحق العسكري الليبي لدى جمهورية تونس، والملحق العسكري التونسي لدى ليبيا.

عقد خلال الزيارة اجتماعاً ضم رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له مع مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع التونسية، ورؤساء أركان الجيوش الثلاثة التونسي، نوقش فيه سبل التعاون المشترك بين البلدين وفق الاتفاقيات في جميع المجالات.

كما التقى رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، مع وزير الدفاع التونسي خـالــد السهيلي، بمقر وزارة الدفاع التونسية، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى تطور التعاون الثنائي، وعلى المجهودات المبذولة من الطرفين، للحفاظ على العلاقات التاريخية والثنائية بين البلدين الشقيقين.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، رفقة الوفد المرافق له، بزيارة المتحف المركزي للجيش التونسي، وبأجنحة المتحف اطلع على تاريخ مراحل الجهاد التونسي.

وأختتم رئيس الأركان العامة زيارته بكلمة، عبر فيها عن سعادته بزيارة تونس، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد.

كما جرت مراسم توديع رسمية لرئيس الأركان العامة بمطار قرطاج الدولي، وكان في مقدمة مودعيه، الفريق أول “الحبيب الضيف”، مدير عام وكالة الإستخبارات والأمن للدفاع التونسية.