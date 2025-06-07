الحرائق تلاحق أحلام الهجرة.. مصرع مهاجر ونجاة 36 آخرين قبالة سواحل ليبيا

في حادث مأساوي جديد يسلط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، لقي مهاجر مصري حتفه فيما نجا 36 آخرون بعد أن تعرض مركبهم للاحتراق في عرض البحر قبالة سواحل طبرق شرقي ليبيا.

وأعلنت مؤسسة العابرين الليبية لمساعدة المهاجرين عن الحادث عبر صفحتها على فيسبوك، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق تمكنت من انتشال المهاجرين الذين كانوا على متن المركب، الذي كان يحمل 37 شخصًا، جميعهم من الجنسية المصرية.

وأوضحت المؤسسة أن الحريق الذي اندلع في المركب أدى إلى وفاة أحد المهاجرين، وهو من مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح وحروق.

وقالت المؤسسة إن فرق الإنقاذ عملت على نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مراكز طبية في المنطقة لتلقي العلاج.

تعد هذه الحادثة جزءًا من سلسلة من الحوادث المأساوية التي شهدتها سواحل ليبيا في الأشهر الأخيرة، والتي أودت بحياة العديد من المهاجرين الذين يحاولون الهروب من الظروف الصعبة في بلادهم عبر قوارب متهالكة في محاولات فاشلة للوصول إلى أوروبا.

في أبريل الماضي، نجحت السلطات الليبية في إنقاذ 62 مصريًا كانوا على متن مركب متهالك قبالة سواحل كمبوت، على بُعد مسافة قصيرة من طبرق، قبل أن يغرق المركب. هؤلاء المهاجرون كانوا في طريقهم إلى أوروبا في محاولة للهجرة غير الشرعية.

وفي مايو الماضي، أعلنت جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا عن ترحيل 130 مهاجرا مصريا إلى بلادهم، بينهم 87 تم القبض عليهم أثناء محاولاتهم عبور البحر إلى أوروبا، بالإضافة إلى 6 آخرين تم إحالتهم من قبل النيابة العامة.

وقد ازدادت حالات الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا، في وقت تسعى فيه حكومات البلدان المصدرة للهجرة إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال إجراءات أمنية وتنموية.