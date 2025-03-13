الحرائق تلتهم عدداً من المزارع في «بلدية غات».. توجيه عاجل لتقديم الدّعم

تعرضت مجموعة من المزارع في محلة “الفيوت”، في بلدية غات لحريق، ناتج عن التماس كهربائي، مما أدى إلى أضرار جسيمة.

وأكد المجلس التسييري لـ”بلدية غات”، أن “جهاز الدفاع المدني يعاني من ضعف شديد في الإمكانيات، مما يصعب عليه مواجهة مثل هذه الكوارث”.

وأشار المجلس إلى “عدم توفر أماكن لتعبئة المياه للمطافي في جميع محلات المنطقة، مما يضطر المطافي أحيانًا للسفر لمسافة تصل إلى 17 كيلومتر لتعبئة المياه قبل العودة لإخماد الحريق”.

ووجه المجلس التسييري، “نداءً عاجلاً للحكومات بضرورة التدخل السريع لدعم الجهاز وتوفير الإمكانيات اللازمة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من هذا الحريق”.