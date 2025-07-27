الحرائق تلتهم غابات الجزائر… والدفاع المدني في سباق مع النيران

تشهد مناطق عدة في شرق الجزائر حرائق غابات مستمرة، تكافحها فرق الدفاع المدني منذ عدة أيام بمساعدة مئات العناصر وعشرات الشاحنات والمعدات.

وتركزت جهود الإخماد في غابات ولاية برج بوعريريج قرب العاصمة الجزائر، حيث تسببت الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح في تعقيد السيطرة على النيران.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني نسيم برناوي أن الغابات الكثيفة من حيث المساحة ونوع الأشجار ساهمت في انتشار الحريق، مشيرًا إلى تعبئة أكثر من 200 عون و80 آلية مختلفة الحجم، إلى جانب دعم جوي كبير يضم 9 طائرات “أتي 802” و10 طائرات “البي 200” تابعة للجيش.

وعملت السلطات على إجلاء السكان من المناطق المهددة تفاديًا لوقوع خسائر بشرية، في حين قدمت لجان الإغاثة مساعدات غذائية ومستلزمات للمتضررين.

وأكدت السلطات الجزائرية جاهزيتها لمواجهة خطر الحرائق وتقديم الدعم اللازم لاحتواء الأزمة.