أحوال الطقس.. الحرارة مرتفعة وتكاثر للسحب على الشمال

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس ابتداءً من اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أيام.

وتوقع المركز ارتفاع نسبي في درجات الحرارة نهارًا على مناطق الشمال الغربي، حيث تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، ويشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي، بينما تتراجع يوم الاثنين على معظم المناطق لتتراوح بين 32 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

كما من المتوقع ظهور ضباب محلي آخر الليل وصباحًا الباكر على بعض مناطق الخليج، وتكاثر السحب من حين لآخر على معظم مناطق الشمال يوم الاثنين.

تفاصيل الطقس حسب المناطق:

راس جدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء صافية غالبًا مع تكاثر السحب مساء يوم الاثنين. الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية أو غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الاثنين إلى شمالية أو شمالية شرقية. درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية، مع انخفاض يوم الاثنين.

الخليج – سهل بنغازي – أمساعد: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر سحب متفرق، واحتمال ضباب محلي آخر الليل وصباحًا. الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة، تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه أو جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة. درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية مع ارتفاع خلال اليومين القادمين.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة تتحول مساء اليوم إلى شمالية أو شمالية غربية. درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية مع تراجع مساء اليوم.

وتتوقع النشرة أن تكون درجات الحرارة معتدلة منتصف الأسبوع على كافة مناطق البلاد.