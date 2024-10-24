الحرارة معتدلة في أغلب المناطق.. وتسجل 34 درجة مئوية في غدامس وغات

تبقى درجات الحرارة معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع رياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، خاصة في مناطق الجنوب الغربي.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، تشهد “ليبيا اعتدالاً في درجات الحرارة نهاراً على أغلب المناطق، حيث تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، فيما تصل في غدامس وغات إلى 34 درجة مئوية”.

وتشير التوقعات الجوية إلى “نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية على بعض المناطق الغربية، بما في ذلك بعض مناطق الساحل الغربي ومناطق الجنوب الغربي”.

ومن المتوقع أن “يتسبب هذا النشاط في إثارة الأتربة والرمال، خاصة في مناطق الجنوب الغربي”.