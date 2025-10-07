الحرارة معتدلة وأمطار متفرقة على الشمال.. الأجواء مستقرة بالجنوب والواحات

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، الثلاثاء، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، خاصة الشمال الشرقي، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وفي التفاصيل، مناطق راس جدير حتى سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء فيها متقلبة بين تكاثر السحب من حين لآخر واحتمال بسيط للأمطار المتفرقة، فيما تهب الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً، تتحول مساء الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، مع درجات حرارة قصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية.

أما منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتشهد فرص سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، مع رياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، ودرجات حرارة تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية.

وفي مناطق الجنوب مثل الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على سبها ومرزق والقطرون، تتحول مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى بين 26 و32 درجة مئوية.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية معتدلة على الواحات، وجنوبية غربية على بقية المناطق تتحول تدريجياً من الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، مع انخفاض متوقع يوم الغد على أغلب المناطق.

وأشار المركز إلى أن الأجواء من المتوقع أن تكون مستقرة مطلع الأسبوع القادم على كافة مناطق البلاد، مؤكداً أن النشرة الجوية تحدث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في حالة الطقس.