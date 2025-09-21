الحرارة معتدلة والأجواء مستقرة في أغلب المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الطقس سيبقى معتدلاً على كافة مناطق ليبيا ابتداءً من اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، مع تكاثر السحب من حين لآخر في بعض المناطق الشمالية، قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، خاصة على جنوب غريان ومنطقة الخليج.

وأوضح المركز أن مناطق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثرًا للسحب أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية مع زيادة طفيفة متوقعة خلال اليومين القادمين.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد السماء فيها قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة، ودرجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية.

كما أفاد المركز بأن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة بين 31 و36 درجة مئوية، في حين أن مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ستبقى السماء فيها صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 31 و34 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى مستقرة دون تغير كبير على كافة المناطق خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن النشرة يتم تحديثها كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات جوية.