الحراري: تمنينا أن تكون الانتخابات مبنية على قواعد دستورية

قدم الدكتور محمد الهاشمي الحراري، وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية الانتقالية سابقاً، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي تصريح لـ”عين ليبيا”، عقب قبول أوراق ترشحه، قال د. الحراري، إن انتخابات 24 ديسمبر هو استحقاق انتظره الليبيون لأكثر من نصف قرن.

وأضاف: “كنا نتمنى أن يكون هذا الاستحقاق مبني على أسس متينة وقواعد دستورية واضحة تُحدد الاختصاصات المنوطة برئيس البلاد وشروط أكثر صرامة للدخول لساحة المنافسة”.

واختتم د. الحراري تصريحه بالقول: “التحية لكل الشهداء الذين عبَّدوا لنا طريق هذا الاستحقاق الوطني”.