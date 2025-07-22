الحرب التجارية تضرب أسواق النفط.. والأسعار تواصل النزيف

شهدت أسعار النفط تراجعاً في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تأثير الحرب التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النشاط الاقتصادي العالمي، ما يهدد بتباطؤ نمو الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو ما يعادل 0.75% إلى 68.69 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 51 سنتاً أو 0.76% إلى 66.69 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات وكالة “رويترز”.

ومع قرب انتهاء عقد تسليم أغسطس اليوم، سجل عقد سبتمبر الأكثر نشاطاً انخفاضاً بـ54 سنتاً أو 0.82% ليصل إلى 65.41 دولاراً للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة “فيليب نوفا”، إن التوترات التجارية العالمية تؤجج المخاوف بشأن تراجع الطلب، مشيرة إلى ترقب الأسواق لتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول الرسوم الجمركية المحتملة، والمقررة في الأول من أغسطس.

وفي هذا السياق، قال محلل الأسواق في “آي.جي” توني سيكامور إن الأسعار تراجعت نتيجة تأثير المخاوف التجارية، رغم الدعم المحدود الذي قدمه ضعف الدولار، مما قلل الكلفة على المشترين بعملات أخرى.

من جهة أخرى، هدأت المخاوف المتعلقة بالعرض، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، وزيادة إنتاج كبار المنتجين.

وتراقب الأسواق أيضاً تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على النفط الروسي، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير مضادة أوسع ضد الولايات المتحدة، بعد تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين.

وهددت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي مطلع أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.