الحرب على غزة متواصلة..تركيا: إسرائيل تهدف للقضاء على الفلسطينيين بشكل كامل!

يواصل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته قصف قطاع غزة، لليوم 278 متسببا في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية، قتل أكثر من 38243 فلسطينياً أغلبيتهم نساء وأطفال، وأصيب 88033 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إلى ذلك، تعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، وذلك وسط تحذيرات من الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة.

في السياق، أكدت وزارة الخارجية التركية أن “اكتشاف مقابر جماعية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، واستهداف 4 مدارس في الأيام الأربعة الماضية، هي أدلة ملموسة على أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل”.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، أدانت الخارجية التركية، في بيان لها، “قتل إسرائيل عشرات المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة خان يونس بغزة”، مؤكدة أن هذه الهجمات “تُظهر أيضا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وشدد البيان على أن “المسؤولين الإسرائيليين سيحاسبون أمام القانون على هذه التصرفات التي تتجاهل كافة القيم الإنسانية والقانون الدولي”.