الحرس البلدي في مصراتة يضبط مواداً غذائية منتهية الصلاحية

ضبط جهاز الحرس البلدي فرع زاوية المحجوب في مدينة مصراتة خلال جولة على المحال والأسواق التجارية المختصة ببيع المواد الغذائية بالفرع البلدي زاوية المحجوب كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

حيث تم التحفظ عليها ليتم إعدامها بالطرق السليمة، حتى لا يتضرر منها المواطن.

هذا ويقوم جهاز الحرس البلدي مؤخراً بحملة واسعة شملت معظم مناطق ليبيا للحد من الغش والفساد واستخدام الفضاء العام في نشاطات تجارية.

كما شهدت مدينة طرابلس سلسلة من عمليات الإغلاق لمطاعم ومقاهي مشهورة داخل البلدية بعد اكتشاف الحرس البلدي عدم امتلاكها لأبسط مقومات النظافة العامة.