الحرس البلدي يستكمل تحقيقاته بشأن برومات البوتاسيوم

قال الناطق باسم الحرس البلدي الرائد محمد الناعم، إن دوريات مشتركة مكونة من عناصر الجهاز ووزارة الداخلية انطلقت لاستكمال التحقيقات بشأن ملف برومات البوتاسيوم وذلك بناء على أوامر مكتب النائب العام.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الرائد الناعم قوله، إن هذه الدوريات ستستهدف مصانع الدقيق وتحت إشراف نيابات النظام العام.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات منها القفل أو التحفظ أو استكمال التحقيق بناء على تعليمات النائب العام باعتباره السلطة القضائية العليا.

وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، قد كشف يوم الاثنين، نتائج تحاليل برومات البوتاسيوم التي أجريت في ألمانيا، وأكد وجودها في 27 موقعا مختلفا في ليبيا، وذلك بعد أشهر من الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع.

وقال الصور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن برومات البوتاسيوم رُصِدت في مصانع للدقيق ومخابز لصنع الخبز والحلويات.

ونوه النائب العام إلى أن مادة برومات البوتاسيوم عثر عليها في عينات أخذت من مدن صبراتة وصرمان والمرج ودرنة وطبرق والخمس وزليتن وقصر خيار وطرابلس.

وأشار الصور إلى أنه سيتم قفل كل المصانع والمخابز التي وجدت فيها المادة ومواجهة القائمين عليها بالاتهام.

وأصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة بالتحقيق في تقارير برومات البوتاسيوم، يتكون من فرق من الحرس البلدي ومركز الرقابة والإصحاح البيئي والمراكز العلمية للقيام بزيارات للمخابز ومصانع الدقيق وأخذ العينات.

ووفي 17 أغسطس، أعلن الصور إرسال عينات من الخبز والدقيق من المخابز إلى معمل في ألمانيا لفحصها والتأكد من خلوها من مادة برومات البوتاسيوم.

وقال النائب العام، في تصريحات حينها، إن العينات جرى سحبها من كل مصانع الدقيق والمخابز ومحال الحلويات والمخبوزات والتي وصلت إلى 601 عينة من كل أنحاء ليبيا.

الجدير بالذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أكد يوم 12 سبتمبر الماضي، خلوّ عينات الدقيق والخبز المُرسلة إلى ألمانيا لتحليلها، من أي أثر لمادة برومات البوتاسيوم المحظورة.

وقال المركز في بيان وقتها، إنّه فصل في هذا الأمر في وقت سابق بإجراء علمي مهني أكّد خلو منتج الخبز والدقيق من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخله، وذلك عن طريق أبحاث وتحاليل استمرت قرابة السنة اُجريّت على عدد 454 عينة شملت مصانع الخبز و الدقيق و محسنات الخبزة.

يُشار إلى ان برومات البوتاسيوم هي مركب كيميائي ومادة مؤكسدة قوية جداً، تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، ويحتوي على نسبة عالية من الصوديون والبوتاسيوم.

وسجلت براءة اختراع برومات البوتاسيوم عام 1914م، واستخدمت كمحسن للخبز منذ عام 1923م، وتستخدم كمادة محسنة للخبز وفي تعقيم المياه وصناعة أدوات التجميل.

وتتسبب برومات البوتاسيوم في الإصابة بمرض السرطان وتُؤثر على الكبد والقلب وضغط الدم وصحة الأطفال، ومنعت منظمة الصحة العالمية استخدامها في المخبوزات عالمياً عام 1993م.