الحرس البلدي يضبط التجار المخالفين ويعيد فتح الأسواق

أعاد جهاز الحرس البلدي، بعد الحصول على إذن اللجنة المختصة، فتح سوق تجاري بعد تصحيح المخالفات والتزام البائعين بالتسعيرة الرسمية، وذلك ضمن حملة شاملة لتخفيض الأسعار في كافة البلديات الليبية.

وجاء ذلك عقب معالجة المخالفات المتعلقة ببيع الزيت بأسعار مرتفعة وغير متوافقة مع التسعيرة المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، ما يعكس حرص السلطات على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان التزام التجار بالقوانين.

وتستمر الحملة في متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ولضبط المخالفين الذين يحاولون استغلال المستهلكين بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني.

وتعد أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية والزيوت، من أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على معيشة المواطنين في ليبيا.

وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأجهزة البلدية حملات دورية لمراقبة الأسواق، والتأكد من الالتزام بالتسعيرات الرسمية، في إطار جهود الدولة لمكافحة الغلاء وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.