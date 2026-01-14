«الحرس البلدي» ينفّذ جولة لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات

نفّذ جهاز الحرس البلدي جولة ميدانية شملت عددًا من الأسواق والمحلات التجارية، بهدف متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وضبط المخالفات المتعلقة بالبيع والتسعير.

وتركّزت الجولة على التأكد من تطبيق التجار للضوابط والقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تجاوزات تؤثر على استقرار الأسعار أو تمس حقوق المستهلكين.

وأكد جهاز الحرس البلدي أن هذه الحملات تهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وضمان استقرار السوق التجاري بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.