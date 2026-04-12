الحرس الثوري: أي خطأ بالمضيق سيؤدي لـ«دوامات مميتة»

حذرت قيادة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، من أن أي “خطوة خاطئة” في مضيق هرمز ستؤدي إلى “إيقاع العدو في دوامات مميتة”، في تصعيد جديد للتوترات المتصاعدة في واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وبثت البحرية التابعة للحرس الثوري مقاطع مصوّرة بطائرة مسيّرة قالت إنها ترصد الوضع في مضيق هرمز، مؤكدة أن جميع التحركات والتوقفات هناك “تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية”، في رسالة واضحة على الجاهزية والرقابة المشددة على المنطقة.

ويأتي هذا التحذير في سياق تصعيد متبادل مع الولايات المتحدة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضمنت تهديدات لإيران ومطالب بفتح مضيق هرمز، إضافة إلى إعلان أمريكي عن فرض حصار بحري شامل على المضيق، والتلويح بإجراءات عسكرية قاسية.

كما تزامن التصعيد مع فشل أو تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن في أكثر من جولة، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون عدم التوصل إلى اتفاق، بينما أكد الجانب الإيراني أن هناك فجوات كبيرة حالت دون إبرام اتفاق نهائي، مع استمرار تبادل الاتهامات وانعدام الثقة بين الطرفين.

وفي المقابل، شددت طهران على أنها تتحرك بحذر في المفاوضات السابقة، مؤكدة أن الثقة بالجانب الأمريكي “معدومة” بسبب تجارب سابقة، في حين تؤكد واشنطن تمسكها بخطوطها الحمراء وعدم التنازل في الملفات الأساسية.

وتتزامن هذه التطورات مع تقارير عن تحركات عسكرية بحرية في المنطقة، ما يزيد من المخاوف الدولية من احتمالات تصعيد قد يهدد أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية.

فیلم رصد پهپادی از وضعیت واقعی تنگه هرمز: تمام ترددها و عدم ترددها تحت کنترل کامل نیروهای مسلح



هرگونه تحرک اشتباه، دشمن را در تنگه گرفتار گرداب‌های مرگباری خواهد کرد. pic.twitter.com/eXTRXfsUau — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) April 12, 2026