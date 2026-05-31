الحرس الثوري: استهدفنا جماعات بمناطق شمال العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ قصفًا استهدف مواقع تابعة لجماعات كردية معارضة تصفها طهران بـ”الانفصالية”، في مناطق شمال العراق.

وذكرت المصادر أن الاستهداف شمل مواقع تتمركز فيها تلك الجماعات داخل الإقليم الكردي شمالي العراق، مشيرة إلى أن القصف تم عبر القوات البرية التابعة للحرس الثوري، دون تحديد المواقع الدقيقة التي تعرضت للهجوم.

وأضافت التقارير أن العملية تأتي ضمن ما تصفه طهران بجهودها لملاحقة الجماعات المعارضة المسلحة التي تنشط قرب حدودها الشمالية الغربية داخل الأراضي العراقية.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن حجم الخسائر أو طبيعة الأهداف التي طالتها الضربات، فيما تواصل السلطات الإيرانية التأكيد على أن عملياتها تأتي في إطار “حماية الأمن القومي” وفق تعبيرها.

في سياق متصل، تتصاعد التوترات السياسية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل.

وقال قاليباف إن طهران لن تقبل بأي تفاهم لا يستند إلى ضمانات واضحة، مشددًا على أن القرار الإيراني لا يُبنى على الوعود السياسية بل على النتائج العملية.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تعديلات أمريكية جديدة على مسار التفاوض، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسعى للحصول على ضمانات تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، سواء عبر التصنيع أو الشراء.

وفي المقابل، شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث على أن بلاده تحتفظ بخيار العودة إلى الخيار العسكري في حال فشل المفاوضات الجارية.

وفي تطور منفصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمسؤولين في الحرس الثوري تحدثوا فيها عن حملات شعبية ودولية مرتبطة بما وصفوه بـ”الثأر”، في سياق مواقف سياسية متشددة تعكس تصاعد الخطاب الداخلي داخل إيران.