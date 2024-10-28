الحرس الثوري الإيراني: الضربة الإسرائيلية لها عواقب مريرة

قال الحرس الثوري الإيراني، إن الضربة الإسرائيلية على إيران لها “عواقب مريرة”.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن “العواقب المريرة للجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلون”.

ووجه سلامي، رسالة إلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، حيث “قدم تعازيه على مقتل 4 من قوات الجيش الإيراني في الهجوم الإسرائيلي الأخير على البلاد”.

وأضاف أن “هذا العمل غير المشروع وغير القانوني الذي قام به الكيان الصهيوني بقتل الأطفال والذي فشل بسبب جاهزية الدفاع الجوي الإيراني، يظهر سوء تقدير تل أبيب وعجزها في ساحة المعركة”.

الخارجية الإيرانية: سنستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران “ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي، أن “طهران لن تتنازل عن حقها القانوني في الرد على الكيان الصهيوني”، قائلا: “دفاعاتنا الجوية كانت جاهزة وتمكنت من دفع الاعتداء الصهيوني” مؤكدا أن “إيران تدافع عن حقها دائما وهي صارمة في الدفاع عن سيادتها ومصالحها”.