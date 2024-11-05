الحرس الثوري الإيراني: كل مدينة في طهران بها مخزون صواريخ

قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، “إن كل مدينة في طهران بها مخزون صواريخ”.

وقال في حديث للتلفزيون الوطني الإيراني: “هناك عدد قليل من المدن في إيران ليس بها مستودع صواريخ، ومستودعات الصواريخ الإيرانية تقع على عمق 500 متر تحت الأرض”.

وفقا لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، قال زادة: “عدد مدن الصواريخ لدينا مرتفع لدرجة أنه إذا تم اكتشافها، فلن يتمكنوا (الأعداء) من مواجهتها، ما تراه هو مثل قمة جبل جليدي”.

وأضاف: “إن أنفاق الصواريخ الإيرانية تجعل أحدث رادارات التجسس متعبة ومنهكة”.