الحرس الثوري الإيراني: لا قوة في العالم قادرة على هزيمتنا

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن “لا قوة في العالم قادرة على هزيمة الحرس الثوري الإسلامي”.

ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أكد سلامي، “أنه “لا توجد قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري الإيراني، سواء على الأرض أو في البحر أو في الجو”.

وأضاف أن “القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، “تحمي إيران بإيثار وحزم، وأصبحت مصدر قوة للشعب الإيراني”.

من ناحية أخرى، شدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على أن “أركان المقاومة الفلسطينية تعمل وفق دوافعها الذاتية”، مبينا أن “كل طرف يقاتل بإمكاناته الخاصة ولا يعتمد على أحد”.

وقال: “نحن ندعم جبهة المقاومة، لكنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم، نحن من نفذ عملية “الوعد الصادق”، وقوتنا تمتد إلى ما وراء حدود إيران”.