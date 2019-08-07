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الحرس الثوري الإيراني يشتبك مع جماعة مُسلحة على الحدود التركية

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 09:55
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شهدت مدينة ماكو أمس الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين تركيا وإيران تنص على توسيع التعاون الحدودي. [إنترنت]

قُتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني وأُصيب عنصر ثالث باشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة ماكو المحاذية لتركيا شمال غرب إيران.

حيث قال حاكم مدينة ماكو، حسن عباسي أن عنصرين من الحرس الثوري قتلا خلال اشتباك مع جماعة انفصالية إرهابية في المناطق الحدودية الوعرة.

هذا وشهدت مدينة ماكو أمس الثلاثاء توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين تركيا وإيران تنص على توسيع التعاون الحدودي.

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كما أكد الجانبان الإيراني والتركي خلال مراسم توقيع الاتفاق، ضرورة احترام أسس الجوار، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

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