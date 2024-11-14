الحرس الثوري الإيراني يفتتح مناورات «نصر الله»: سننتقم من إسرائيل حتماً

توعّد قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي، بالانتقام من إسرائيل، مشيرا إلى أن “الكيان الصهيوني يخطئ إذا ظن أن “حزب الله” سيخرج من الساحة باغتيال قادته”، ومتعهدا “بمواصلة تقديم “الدعم الشامل” لحزب الله”.

وأضاف سلامي، خلال افتتاح مناورات “نصرالله” القتالية الأمنية أن “العدو تصور أن حزب الله سينتهي بعد اغتيال قادته لكن المقاومة توجه له الضربات”.

وتابع سلامي: “نقول للأعداء سننتقم وستتلقون ضربات موجعة وانتظروا ردنا”، متوعدا إسرائيل بالانتقام قائلا: “سننتقم من الكيان الصهيوني الذي سيتلقى ضربات موجعة”.

وأكد قائد الحرس الثوري “مواصلة تقديم “الدعم الشامل” لحزب الله ومحور المقاومة بقوة”.

وأضاف أن “حزب الله” تيار عظيم لا يمكن إخماده أو إنهاؤه”، وتابع: “أقول للعدو الإسرائيلي إننا نضعكم نصب أعيننا وسنقاتل حتى النهاية ولن نسمح لكم أن تتحكموا بمصير المسلمين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن “الجيش الإسرائيلي سيضرب حقول النفط الإيرانية إذا نفذت طهران تهديدها بشن هجوم آخر على إسرائيل”.