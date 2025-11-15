الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل توقيف ناقلة نفط في خليج عُمان

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت، أنها أوقفت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في مياه خليج عُمان، مؤكدة أن العملية جرت أمس الجمعة بموجب قرار قضائي وفي إطار ما وصفته بـ”صيانة مصالح وثروات الشعب الإيراني”.

وقال بيان بحرية الحرس الثوري إن الوحدات السريعة بدأت عند الساعة 7:30 من صباح الجمعة برصد وتعقب الناقلة، التي تحمل الاسم التجاري “تالارا” (Talara)، قبل تنفيذ عملية التوقيف جنوب سواحل منطقة مكران. وأضاف البيان أن السفينة كانت محملة بـ30 ألف طن من المواد البتروكيماوية ومتجهة إلى سنغافورة، وقد تم توجيهها صباح السبت إلى المرسى المخصص للتحقيق في المخالفات المرتبطة بحمولتها.

وأشار البيان إلى أن العملية نُفذت “ضمن الواجبات القانونية وحفظ المصالح والثروات الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأمر من الجهات القضائية”، مؤكداً نجاح المهمة دون تسجيل حوادث.

وأوضح الحرس الثوري أن المعلومات النهائية ستُعلن بعد الانتهاء من الفحص الكامل للشحنة وتفتيش الناقلة ومستنداتها، مؤكداً أن التحقيقات الأولية كشفت عن “نقل حمولة غير قانونية”.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران احتجزت الناقلة أثناء مرورها عبر مضيق هرمز بعد إبحارها من إمارة عجمان في الإمارات، حيث تم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. كما أكد مركز عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية التابع للجيش البريطاني الواقعة، مرجحاً وجود “نشاط دولة” أجبر الناقلة على تغيير مسارها.

تأتي هذه الحادثة وسط توترات متكررة في الممرات البحرية الحساسة بخليج عُمان ومضيق هرمز، حيث شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة سلسلة من عمليات الاحتجاز المتبادلة والاتهامات المرتبطة بالملاحة وتهريب النفط.