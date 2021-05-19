الحرس الثوري الإيراني يُعلن دعمه حرب الفلسطينيين ضد إسرائيل

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، عن دعم بلاده لـ”حرب الفلسطينيين” ضد إسرائيل، معتبرا أنه لم يبق أي مكان آمن لأي “صهيوني” في الأراضي المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلاميقوله، خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في تجمع بطهران لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية: “الفلسطينيون يصنعون ملحمة جديدة ويضربون تل أبيب بصواريخ قاسم وسجيل ونحن سنبقى إلى جانبكم دائما”.

وشدد على أنه “لم يعد هناك أي مكان آمن لأي صهيوني في فلسطين المحتلة”، معتبرا أن “إسرائيل تقف اليوم أمام طريق مسدود فلا يمكنها متابعة عملياتها العسكرية ولا يمكنها إيقافها”.

وقال إن “منظومة القبة الحديدية وقفت عاجزة أمام صواريخ المقاومة والأمريكيون أول من غادر تل أبيب”.

وأشار سلامي إلى أن “فلسطين اليوم تتغير وتقود ساحة المواجهة بالصواريخ بينما إسرائيل تتصدع”، وأكد: “الحرب ضد إسرائيل لا تخص الفلسطينيين ونحن ندعم هذه الحرب”.

وتابع قائد الحرس الثوري: “فلسطين باتت قضية العالم ولم تعد جغرافيتها تقتصر على الضفة وغزة”.