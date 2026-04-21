«الحرس الثوري» يسيطر على هرمز ويمنع مرور أي سفينة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، يخضع لإجراءات رقابة مشددة من قبل الحرس الثوري الإيراني، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في التوترات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصادر مطلعة أن مرور السفن عبر المضيق لن يُسمح به “إلى حين توفير الضمانات اللازمة لرفع الحصار البحري المفروض على إيران بشكل كامل”، في إشارة مباشرة إلى الضغوط الأمريكية المتصاعدة.

وأضافت الوكالة أن المضيق “يخضع لسيطرة مشددة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني”، مع تأكيد حظر مرور أي سفن عسكرية في المنطقة الحساسة التي تمر عبرها نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية احتجاز السفينة التجارية الإيرانية “توسكا” في خليج عُمان، والتي قالت إنها حاولت “اختراق الحصار الأمريكي المفروض على إيران”، مؤكدة وضعها تحت السيطرة الأمريكية.

وبحسب الرواية الأمريكية، فإن العملية جاءت بعد رفض السفينة الاستجابة لتحذيرات متكررة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة عليها، في إطار ما وصفه بفرض الالتزام بالقوانين البحرية الدولية.

في المقابل، وصفت طهران العملية بأنها “قرصنة بحرية”، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكاً مباشراً لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة باكستانية، في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى جولة مفاوضات جديدة في العاصمة إسلام آباد.

وأكدت إيران أن احتجاز السفينة لن يمر دون رد، في إشارة إلى احتمالات تصعيد إضافي في الممر البحري الحيوي، الذي يشكل نقطة عبور رئيسية لناقلات النفط العالمية.

كما أفادت تقارير إيرانية لاحقة بأن ناقلة نفط إيرانية تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدعم من القوات البحرية، في تطور يعكس استمرار التوتر في المنطقة البحرية الاستراتيجية.