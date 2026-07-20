إيران تشعل المنطقة.. الصواريخ تستهدف «القواعد الأمريكية» في سوريا والأردن والكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وسوريا، ضمن عمليات قال إنها تأتي ردًا على الضربات الأمريكية ضد إيران، في وقت تتصاعد فيه المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن في المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيانات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن قواته نفذت الضربات ضمن ما وصفه بالموجتين الـ21 والـ22 من عملية “النصر 2″، مشيرًا إلى استهداف مواقع أمريكية في الأردن والكويت.

وأضاف الحرس الثوري أن استهداف المواقع الأمريكية في الأردن جرى “بمعلومات دقيقة من مواطنين محليين”، زاعمًا أن هذه المعلومات ساعدت في تحديد مواقع عسكرية أمريكية بمنطقة الأزرق، ما أدى بحسب الرواية الإيرانية إلى تدمير منشآت عسكرية وسقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية.

كما أعلن الحرس الثوري استهداف منشآت عسكرية أمريكية أخرى في مطار العقبة، بينها طائرات نقل من طراز C-17 وطائرات قيادة وتحكم من نوع P-8، مؤكدًا أن الهجمات الصاروخية الباليستية ألحقت أضرارًا بهذه المواقع.

رسالة إيرانية إلى الكويت

وفي بيان منفصل، تحدث الحرس الثوري عن استهداف مواقع أمريكية في الكويت، معتبرًا أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي الكويتية يجعلها، بحسب وصفه، نقطة انطلاق لعمليات ضد إيران.

وزعم البيان استهداف نظام رادار أمريكي للإنذار المبكر، إضافة إلى منشآت في قاعدة علي السالم، بينها مخازن معدات وحظائر لطائرات مسيرة من طراز MQ-9، مشيرًا إلى اندلاع حرائق في عدد من الطائرات المسيرة.

ودعا الحرس الثوري السلطات الكويتية إلى منع استخدام أراضي البلاد في عمليات عسكرية ضد إيران، محذرًا من استمرار وجود القواعد الأمريكية.

استهداف مزعوم لموقع التنف في سوريا

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم قال إنه استهدف مركز قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرقي سوريا، ضمن الموجة الـ11 من عملية “نصر 2”.

وقال الحرس الثوري إن الهجوم أدى إلى تدمير منظومات رادار ومروحيات مخصصة للعمليات الخاصة، إضافة إلى سقوط خسائر كبيرة في صفوف القوات الأمريكية، وفق روايته.

في المقابل، نفت مصادر عسكرية سورية تعرض قاعدة التنف لأي هجوم، وقالت إن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن الضربة أصابت منطقة صحراوية خالية ولم تصل إلى موقع القاعدة.

وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية غادرت منطقة التنف منذ فبراير الماضي، وأنه لم يعد لها وجود عسكري هناك.

تصعيد قرب سواحل الإمارات وسلطنة عُمان

أعلن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أطلق صواريخ باتجاه ما وصفها بـ”سفن مخالفة” قبالة سواحل الإمارات، في تطور جديد ضمن التصعيد العسكري في منطقة الخليج.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية وقوع أربعة انفجارات في إمارة رأس الخيمة، دون تقديم معلومات إضافية حول طبيعة الانفجارات أو الأهداف المستهدفة.

وفي المقابل، أعلنت المنظمة البريطانية لتجارة الشحن البحري “UKMTO” تلقيها بلاغًا عن حادث بحري وقع على بُعد نحو 8 أميال بحرية شمال غرب منطقة كومزار في سلطنة عُمان، مشيرة إلى اندلاع حريق على متن سفينة دون تحديد سببه.

إيران تتهم واشنطن باستهداف محطة دارخوين النووية

وفي تطور آخر، اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف محطة دارخوين للطاقة النووية قيد الإنشاء في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي إن الهجوم يمثل، بحسب وصفه، “اعتداءً خطيرًا على البنى التحتية السلمية لإيران”، محملًا الإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات التصعيد.

وأكد آبادي أن طهران “ستتخذ الإجراء المقتضى للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي”.

كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعرض موقع دارخوين لهجوم أمريكي، ووصفته بأنه “عمل عدواني”، دون تقديم تفاصيل حول حجم الأضرار أو طبيعة الهجوم.