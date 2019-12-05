الحرس الديواني التونسي.. يحبط محاولة تهريب كمية من السجائر والمعسل

تمكن رجال فرقة الحرس الديواني التونسي بتطاوين، جنوب البلاد، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019, على إثر دورية مراقبة واستطلاع بالقطاع الصحراوي بجهة رمادة العريش على الشريط الحدودي التونسي الليبي من ضبط محاولة تهريب خمس شاحنات رباعية الدفع لا تحمل لوحات ترقيم منجمي محملة بكميات هامة من السجائر والمعسل المهرب.

ووفق بلاغ لمصالح الديوانة التونسية, فإنه بعد مطاردة الشاحنات انفة الذكر على إمتداد 20 كلم تم إيقاف شاحنتين واقتيادهما إلى مقر الفرقة, كما تم في الإبان التنسيق مع وحدات الجيش الوطني المتمركزة بالقطاع والتي نجحت في إيقاف بقية الشاحنات.

وبلغت الكمية الجملية للسجائر المحجوزة 54500 علبة, في حين بلغت كمية المعسّل 2076 كلغ, كما تم أيضا حجز 624 كلغ من الجيراك, وقد قدرت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة 403 ألف دينار, وبلغت قيمة الشاحنات التي تمّ كذلك حجزها 300 ألف دينارا تونسيا.

هذا, وتم أيضا إيقاف 6 أنفار تونسيين على متن شاحنات التهريب, وبعد تحرير المحاضر القانونية و تأمين المحجوز وقعت إحالة المشتبه بهم على أنظار