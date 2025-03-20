الحرك: سأقود المنتخب في مباراتي أنغولا والكاميرون وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير

قال مساعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم أبوبكر الحرك، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل اللقاء المرتقب بملعب شهداء بنينا، إن مباراة أنغولا هي واحدة من أهم الجولات على مستوى تصفيات كأس العالم، ونحتاج فيها للفوز، خاصةً بعد تعادل منتخب الكاميرون.

وتحدث الحرك عن الوضعية الحالية، التي أصبح فيها المنتخب مجبر على الفوز من أجل الوصول إلى كأس العالم وهو حلم يتمناه كل ليبي.

وأضاف قائلا: “هذا الحلم، هو مشروع بدأ به اتحاد الكرة الجديد، بالتعاقد مع المدرب العالمي “أليو سيسيه”، الذي يحمل فكر كبير ويعمل بشكل محترف ومنظم، ولديه خبرة كبيرة في القارة.

وفي مستهل حديثه تحدث الحرك عن تحضيرات المنتخب، حيث قال: “حضرنا كما ينبغي لهذه المباراة من جميع النواحي الفنية والتكتيكية، وطبق الفريق أفكار المدرب أليو سيسيه، وفكر المدرب ليس بغريب عن عقلية اللاعب الليبي الذي أنسجم فيها بصورة سريعة”.

وأما بالنسبة لخيارات قائمة المنتخب، قال الحرك: كانت مهمة مسندة لي، وأنا راضي تماماً حول هذه الخيارات التي كانت ممزوجة بلاعبي خبرة وشباب تألقوا في الدوري المحلي”.

وعن سؤاله عن من سيقود منتخبنا الوطني في مباراة الغد من على المنطقة الفنية؛ قال الحرك: “الاتحاد الليبي أسند مهمة الإشراف ووضع الخطط وأسلوب اللعب للمدرب أليو سيسيه، وأنا من سيضع الخيارات الفنية في التشكيل لهذه المباريات بحكم اقترابي من الفريق في مباريات سابقة، والاتحاد الليبي لكرة القدم كلفني بقيادة المنتخب في مباراتي أنغولا والكاميرون.

وتحدث الحرك عن أبرز الغيابات المؤثرة في صفوف المنتخب قائلاً: “أبرز غيابات منتخبنا الوطني هما المدافع علي يوسف بسبب الطرد المباشر، ومتوسط الميدان أسامة الشريمي بسبب الإيقاف لتحصله على الإنذارات الثلاث”.

وعن منافسه، منتخب أنغولا قال الحرك: “المباراة ستكون متوازنة، نظراً لأن الخصم أتى لكي ينتصر وهو فريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي ختام تصريحاته، طالب الحرك الجماهير الليبية بالحضور ومساندة المنتخب، وأكد على أن الفرصة مواتية أمامنا، والترشح لكأس العالم ليس مستحيل.