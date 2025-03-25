«الحرك» قبيل لقاء الكاميرون: عازمون على تقديم مباراة ممتازة ونتيجة إيجابية

قال مساعد مدرب المنتخب الوطني الليبي بكرة القدم “أبو بكر الحرك”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي”، قبيل اللقاء المرتقب هذه الليلة، بين ليبيا والكاميرون، “إن منتخب الكاميرون منتخب عريق، شارك في كأس العالم 8 مرات، ويمتلك عناصر مميزة جدًا، ولكن نحن جئنا من أجل منافسته على ورقة الترشح”.

وأضاف: “لاعبي المنتخب الوطني عازمون على تقديم مباراة ممتازة، والدخول بتركيز عالي من بداية اللقاء، وان شاء الله نكون قادرون على مباغتة المنتخب الكاميروني، ونعود إلى بلادنا بنتيجة إيجابية”.

وأضاف: “إن الاتحاد الليبي واتحاد الكاميرون تجمعهم علاقة طيبة، وتاريخياً المباريات التي تجمع المنتخبين، دائماً تكون مباريات نظيفة، وخالية من المشاكل”.

هذا “ويحل المنتخب الليبي ضيفاً على مستضيفه المنتخب الكاميروني، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، وتقام المباراة مساء اليوم على تمام الساعة 9:00 بتوقيت ليبيا المحلي”.