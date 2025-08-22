الحر الشديد يضرب المنطقة.. العرب في صدارة قائمة «الأعلى حرارة» بالعالم

كشف موقع دولي مختص في قياس درجات الحرارة، اليوم الجمعة، أن 10 مدن ومناطق عربية جاءت ضمن قائمة تضم 15 من أكثر المناطق حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع “إلدورادو ويذر” (Eldorado Weather)، تصدّر مطار الكويت الدولي قائمة المناطق العربية الأكثر حرارة يوم أمس الخميس، حيث بلغت درجة الحرارة فيه 48.1 درجة مئوية، ما جعله يتصدر أيضًا الترتيب العالمي.

وجاءت مدينة أدرار الجزائرية في المرتبة الثانية عربيًا، حيث سجلت 45.7 درجة مئوية، تلتها مدينة مدنين التونسية بـ 45.3 درجة مئوية.

كما شهدت الجزائر تسجيل أربع مدن ضمن القائمة، هي: أدرار، حاسي مسعود (45.1 درجة مئوية – المركز العاشر عالميًا)، عين صالح (45.1 درجة مئوية – المركز العاشر مكرر)، تقرت (44.9 درجة مئوية).

ومن المملكة العربية السعودية، جاءت ثلاث مدن في القائمة: القيصومة (45.2 درجة مئوية – المركز التاسع عالميًا)، وادي الدواسر (45.0 درجة مئوية – المركز الثاني عشر)، المدينة المنورة (44.8 درجة مئوية – المركز الرابع عشر).

فيما سجلت تونس حضورًا بثلاث مناطق أيضًا، وهي: مدنين، مطار قابس (44.5 درجة مئوية – المركز الخامس عشر عالميًا).

يأتي هذا الترتيب في ظل موجة حر غير مسبوقة تضرب مناطق واسعة من العالم، حيث يشير خبراء المناخ إلى أن صيف 2024 قد يكون الأشد حرارة على الإطلاق، في ظل استمرار الظواهر المناخية المتطرفة مثل “القبة الحرارية”.