الحزب الديمقراطي يستهجن زيارة وزير خارجية اليونان لحفتر

أبدى الحزب الديمقراطي الليبي بالغ استيائه واستهجانه لإقدام وزير خارجية اليونان بالالتقاء بخليفة حفتر ومن وصفه بـ”دميته” عبد الله الثني الذي يزعم زورا أنه رئيس وزراء ليبيا، بحسب الحزب.



وقال الحزب في بيان تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه:

إننا في الحزب الديمقراطي نرى أنه من حق اليونان الاعتراض على مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولكن هذا الاعتراض يجب أن يتم عبر القنوات القانونية الدولية وليس انتهاكا للسيادة الليبية بإضفاء شرعية كاذبة على مليشيات تشن حربا على الديمقراطية في ليبيا و تريد إعادتها للديكتاتورية.

وأضاف:

إن الشعب الليبي يخوض حاليا حربا مقدسة من أجل إقامة الديمقراطية وسيادة القانون،، وإنه لمن حقه أن يتوقع أن تقف أمم العالم الديمقراطية ومن بينها اليونان إلى جانبه في هذه الحرب.

ونوه البيان بأن كفة ثورات الربيع العربي باتت تُرجح على كفة النظام العربي القديم المفلس أخلاقيا و سياسيا، وأنه قد أصبح من الحصافة بمكان أن تدرك كل حكومات العالم أنه من العبث محاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، بحسب نص البيان.

واختتم الحزب الديمقراطي بيانه بالقول: