الحزن يخيم على درنة.. العثور على «جثماني» شابين مفقودين

أعلن قسم البحث والإنقاذ بالإدارة العامة لأمن السواحل، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، العثور على جثماني شابين مفقودين قبالة شاطئ رأس الهلال بمدينة درنة، وذلك بعد عمليات بحث وتمشيط استمرت عدة أيام.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية نقلاً عن الناطق باسم الإنقاذ البحري حاتم بلحاج، فإن الجثمانين يعودان للشابين حمدي عوض سليمان الظافري وأحمد موسى أحمد التباوي، اللذين فقدا إثر حادث غرق مأساوي في المنطقة.

وأوضح قسم البحث والإنقاذ أن عمليات التمشيط جرت بمشاركة جهات رسمية ومتطوعين من المنطقة الشرقية، في إطار جهود مكثفة للعثور على المفقودين وإنهاء حالة البحث التي استمرت منذ وقوع الحادث.

وأشار إلى أن عمليات البحث واجهت صعوبات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والتيارات البحرية القوية، ما أعاق التقدم السريع في الأيام الأولى من الحادث.

وأكدت المصادر أن فرق الإنقاذ اعتمدت على وسائل بحث متعددة على امتداد الشريط الساحلي في محيط موقع الحادث، ضمن تنسيق ميداني واسع بين مختلف الجهات المشاركة.

وكانت فرق الإنقاذ البحري قد أطلقت نداءات استغاثة عقب الحادث، داعية إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتحذيرات المتعلقة بالسباحة خلال فترات اضطراب البحر.

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن الحادث خلف حالة من الحزن في المنطقة الشرقية، وسط إشادة بجهود فرق البحث والإنقاذ والمتطوعين الذين واصلوا العمل رغم الظروف الصعبة.