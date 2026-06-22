الحصاد العالمي.. حوادث دامية و«رحيل قامات» تاريخية

شهدت الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المتسارعة والمأساوية حول العالم، حيث التهم حريق مروع مبنى تجاريًا شمال الهند مودياً بحياة 14 شخصاً معظمهم طلاب، وتسببت حمولة زائدة في غرق قارب نازحين بالسودان أسفر عن مصرع 16 شخصاً، في حين تحول خلاف بسيط على “صرير باب” في تركيا إلى جريمة قتل وإصابة، وتكرر مشهد الدم بجريمة أسرية صادمة في فيتنام وإطلاق نار داخل مدرسة بالفلبين. وعلى صعيد حوادث الطيران، لقي 3 إسرائيليين حتفهم في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن، كما لقى فرنسيان المصير ذاته إثر سقوط طائرتهما شمال المغرب، بالتزامن مع وداع العالم لثلاث قامات بارزة غيبها الموت: قائد الثورة الكوبية “راميرو فالديس” (94 عاماً)، وأول رائد فضاء أفغاني “عبد الأحد موماند” (67 عاماً)، والمهندس الأسبق للسياسة النقدية الأمريكية “ألان جرينسبان” الذي رحل عن عمر ناهز 100 عام.

مصرع 14 شخصاً معظمهم طلاب في حريق بمبنى تجاري شمال الهند

لقي 14 شخصاً على الأقل، معظمهم من الطلاب، مصرعهم إثر حريق اندلع في مبنى تجاري بمدينة لكناو بولاية أوتار براديش شمال الهند، وفق ما أعلنته السلطات المحلية، اليوم الاثنين.

واندلع الحريق في حي أليجانج داخل مبنى يضم متجراً للحيوانات الأليفة وعيادة بيطرية في الطوابق السفلية، فيما تحتوي الطوابق العليا على مركز للدراسة واستوديو متخصص في الرسوم المتحركة.

وقال نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، براجيش باتاك، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 14 جثة من موقع الحادث، بينما جرى إنقاذ ما لا يقل عن 10 أشخاص ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً رسمياً للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤوليات.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي محاولات عدد من الأشخاص الفرار عبر النوافذ المحطمة هرباً من النيران، فيما وثق أحد المقاطع سقوط شخص من أحد الطوابق العليا أثناء محاولته النجاة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه نجا من الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

خلاف على صرير باب ينتهي بمقتل رجل وإصابة زوجته وابنته في تركيا

شهدت مدينة فتحية التركية حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل رجل وإصابة زوجته وابنته، إثر خلاف بين جارين تطور إلى إطلاق نار بسبب الضجيج الصادر عن باب حديقة مجاورة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، اندلعت مشادة كلامية بين رجلين يبلغان من العمر 62 عاماً و42 عاماً، على خلفية الشكاوى المتكررة من صرير باب الحديقة وما يسببه من إزعاج.

وأفادت المعلومات بأن الخلاف تصاعد بشكل مفاجئ، حيث غادر أحد الطرفين إلى منزله قبل أن يعود حاملاً بندقية صيد، ويطلق النار على جاره، ما أدى إلى مقتله في موقع الحادث.

كما أسفر إطلاق النار عن إصابة زوجة الضحية البالغة من العمر 40 عاماً وابنته البالغة 13 عاماً بشظايا، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت تقارير طبية إلى أن حالة الزوجة وُصفت بالحرجة، فيما تتلقى الطفلة الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب الحادثة، فرضت قوات الدرك طوقاً أمنياً في محيط الموقع، بينما تحصن المشتبه به داخل منزله قبل أن يسلم نفسه لاحقاً للسلطات الأمنية.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Çocukların gözü önündeki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı



📌 Muğla'nın Fethiye ilçesinde kapı gıcırtısı nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti



➖Cani Osman Küçükgüzel, komşu aileye kurşun yağdırdı



➖Av tüfeğiyle yapılan saldırıda baba Ramazan Çalışkan… pic.twitter.com/yHHQhBj0gV — Akşam Gazetesi (@Aksam) June 20, 2026

مصرع 16 شخصاً بينهم نساء وأطفال إثر غرق قارب يقل نازحين في شمال كردفان

لقي 16 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم إثر غرق قارب كان يقل نازحين في منطقة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن عدداً من الضحايا كانوا من النازحين القادمين من منطقة البشمة بولاية جنوب كردفان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية ترجح أن الحمولة الزائدة تسببت في فقدان القارب توازنه وانقلابه، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة.

ويأتي الحادث في ظل أوضاع إنسانية متدهورة تشهدها مناطق واسعة من إقليم كردفان، نتيجة استمرار النزاع والصعوبات المرتبطة بحركة الإمدادات الأساسية.

وفي سياق متصل، أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية، في بيان صادر السبت، بأن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تواجه تدهوراً إنسانياً متسارعاً بسبب القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والأدوية بين مناطق النزاع.

وأكدت المجموعة أن استمرار هذه القيود يزيد من معاناة السكان والنازحين، ويؤثر بشكل مباشر على وصول الاحتياجات الأساسية والخدمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة خفيفة قرب واشنطن

لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة بالقرب من العاصمة الأميركية واشنطن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن الطائرة أقلعت من ولاية نيوجيرسي وعلى متنها طيار وراكبان، قبل أن تتحطم خلال رحلة ليلية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة تتبع مدرسة طيران محلية، مرجحة أنها كانت تنفذ رحلة تدريبية وقت وقوع الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق ولم تُعرف ملابساته حتى الآن.

وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف أسباب الحادث، وسط انتظار نتائج الفحوص الفنية وتقارير السلامة الجوية التي ستحدد الظروف التي أدت إلى سقوط الطائرة.

مصرع فرنسيين في تحطم طائرة خاصة صغيرة شمال المغرب

لقي مواطنان فرنسيان مصرعهما مساء الأحد إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة شمال المغرب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع «لو360» أن الطائرة كانت قادمة من مدينة مونبلييه الفرنسية ومتجهة إلى مطار تيط مليل قرب الدار البيضاء، مع توقف مقرر في مطار الشريف الإدريسي بمدينة الحسيمة.

وأضاف المصدر أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من السياج المحيط بالمطار، ما أسفر عن مقتل ربان الطائرة وسيدة كانت ترافقه، وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.

وأكدت السلطات المختصة وفاة فرنسيين في الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هويتهما أو ملابسات الحادث.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها لتحديد أسباب تحطم الطائرة والوقوف على الظروف المحيطة بالواقعة.

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة تاكلوبان وسط الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة سان خوسيه الثانوية الحكومية في مدينة تاكلوبان بوسط الفلبين.

وأفادت السلطات بأن الحادث وقع نحو الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى إلقاء القبض على شخصين يُشتبه في تورطهما بالواقعة. وتواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات ومرافق طبية قريبة لتلقي العلاج، فيما دفعت الشرطة بتعزيزات أمنية إلى المدرسة ومحيطها لضمان سلامة الطلاب والموظفين وأولياء الأمور.

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب تداول المعلومات غير المؤكدة والتعاون مع جهات التحقيق حتى استكمال الإجراءات الرسمية.

وتُعد حوادث إطلاق النار داخل المدارس نادرة نسبياً في الفلبين. وكانت البلاد قد شهدت في عام 2022 حادثاً مشابهاً خلال حفل تخرج بكلية الحقوق في جامعة أتينيو دي مانيلا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

فتح تحقيق جنائي في شمال فيتنام عقب مقتل امرأة وطفليها وانتحار المشتبه به

أكدت شرطة مقاطعة باك نينه الواقعة في شمال دولة فيتنام، وقوع جريمة قتل وانتحار مروعة في منطقة فييت ين وارد، أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، وإصابة طفلة أخرى بجروح متفاوتة الخطورة جراء نزاع عائلي حاد.

وكشف التحقيق الأولي الذي أجرته السلطات الأمنية أن الحادثة المأساوية وقعت في حي باي بانغ السكني عقب نشوب نزاع وخلاف بين امرأة تدعى “إن تي إن” تبلغ من العمر واحدًا وثلاثين عامًا، ورجل يدعى نجوين فان توين يبلغ من العمر ستة وثلاثين عامًا، وينتمي إلى بلدية باك لونغ في مقاطعة باك نينه.

واستخدم الجاني نجوين فان توين سكيناً حاداً لمهاجمة صديقته “إن تي إن” وابنها “إن إتش بي” البالغ من العمر عشرة أعوام، وابنتها “إن بي بي” البالغة من العمر ستة أعوام، حيث سدد لهم طعنات قاتلة، قبل أن يقدم على الانتحار وإنهاء حياته فوراً عقب تيقنه من مقتلهم جميعاً في موقع الجريمة.

وشهد الحادث إصابة شقيقة الضحية “إن تي إن”، والتي تدعى “إن بي ن” وتبلغ من العمر أحد عشر عاماً، حيث تعرضت لطعنات خلال الهجوم الدموي، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى فييت ين العام لتلقي الإسعافات والعلاجات الطبية اللازمة لإنقاذ حياتها.

وفور تلقي بلاغات عاجلة من السكان المحليين في الحي بشأن الواقعة الصادمة، انتقل محققون من وكالة التحقيقات التابعة لشرطة المقاطعة على الفور إلى موقع الحادث، وعملوا بالتنسيق المشترك مع إدارة الشرطة الجنائية في فييت ين لفحص وتأمين المنطقة.

ويكثف محققو شرطة المقاطعة جهودهم حالياً، بالتعاون الوثيق مع الجهات القضائية والمختصة، لفحص مسرح الجريمة بدقة، وإجراء كافة فحوصات الطب الشرعي اللازمة على الجثامين، في وقت يستمر فيه التحقيق في القضية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لمعرفة الدوافع والأسباب الحقيقية وراء ارتكاب هذه المجزرة.

وفاة المناضل الكوبي راميرو فالديس عن عمر ناهز 94 عاماً

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وفاة قائد الثورة الكوبية والمناضل البارز راميرو فالديس مينينديز عن عمر ناهز 94 عاماً، مشيداً بمسيرته الطويلة وإخلاصه لقادة الثورة الكوبية.

وقال دياز كانيل في منشور عبر منصة «إكس» إن رحيل فالديس يمثل خسارة كبيرة لكوبا، واصفاً إياه بأنه أحد أبرز رموز الثورة الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن مبادئه.

ويُعد فالديس من أوائل رفاق الزعيم الراحل فيدل كاسترو، إذ شارك معه في الهجوم على ثكنات مونكادا عام 1953، الذي شكّل شرارة انطلاق الثورة الكوبية ضد نظام فولغينسيو باتيستا. كما تولّى خلال مسيرته العديد من المناصب الحكومية الرفيعة، من بينها وزارة الداخلية ونائب وزير الدفاع ووزارة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن منصب نائب الرئيس.

ولم يعلن الرئيس الكوبي سبب الوفاة، فيما نعته القيادة الكوبية باعتباره أحد أبرز أبطال الثورة الكوبية ورموزها التاريخية.

وفاة رائد الفضاء الأفغاني الوحيد عبد الأحد موماند عن عمر ناهز 67 عامًا في ألمانيا

أعلنت TOLO News وفاة أول رائد فضاء أفغاني والوحيد، عبد الأحد موماند، في ألمانيا عن عمر 67 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وكانت عائلته المقيمة في مدينة شتوتغارت قد أكدت نبأ وفاته.

ويُعد موماند شخصية بارزة في تاريخ أفغانستان الفضائي، إذ شارك عام 1988 في رحلة إلى المدار الأرضي ضمن برنامج إنتركوسموس على متن المركبة سويوز تي إم-6.

وخلال الرحلة صوّر الأراضي الأفغانية من الفضاء، وحمل معه علم أفغانستان ونسخة من القرآن الكريم. وبعد عودته مُنح لقب بطل الاتحاد السوفيتي وعددًا من الأوسمة والتكريمات الأفغانية والروسية.

وفاة ألان جرينسبان الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن عمر 100 عام

توفي الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ألان جرينسبان، عن عمر ناهز 100 عام، وفق ما أعلنت زوجته أندريا ميتشل، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه توفي متأثراً بمضاعفات مرض باركنسون.

ويُعد جرينسبان من أبرز الشخصيات التي تولت قيادة السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث شغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 18 عاماً ونصف، وهي واحدة من أطول الفترات في تاريخ المؤسسة.

وخلال فترة رئاسته، أشرف جرينسبان على مرحلة اتسمت بالنمو الاقتصادي والاستقرار النسبي في الولايات المتحدة، ما عزز مكانته كأحد أبرز صناع السياسة الاقتصادية في العالم.

وكان يُنظر إليه خلال سنوات قيادته للبنك المركزي باعتباره شخصية ذات تأثير كبير في الأسواق المالية العالمية، وحصل على ألقاب إعلامية مثل “العراف” و”المايسترو” تقديراً لدوره في إدارة السياسة النقدية.

غير أن الفترة التي تلت مغادرته منصبه عام 2006 شهدت تداعيات اقتصادية واسعة، أبرزها الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي أعادت النقاش حول بعض السياسات التي اتُبعت خلال ولايته.