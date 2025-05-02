الحصبة تعود للواجهة.. تكساس تتصدر بؤر التفشي في أمريكا

أعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض الحصبة في الولايات المتحدة بلغ 884 حالة حتى الآن، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف عدد الإصابات المسجَّل خلال عام 2024 بأكمله.

ويشهد نحو خُمس الولايات الأميركية تفشيًا نشطًا للمرض، أي تسجيل ثلاث حالات أو أكثر، ما يشير إلى انتشار واسع للفيروس في عدة مناطق من البلاد.

تُعَدُّ ولاية تكساس الأكثر تضررًا، حيث سُجِّلت فيها 646 حالة، معظمها في الجزء الغربي من الولاية، الذي يشهد تفشيًا مستمرًّا للمرض منذ قرابة ثلاثة أشهر، وفقًا لما أوردته صحيفة شيكاغو تريبيون.

وفي تطورات مأساوية، تُوفي طفلان في سن التعليم الابتدائي لم يتلقيا اللقاح، بسبب مضاعفات مرتبطة بالحصبة في غرب تكساس. كما سُجِّلت حالة وفاة لشخص بالغ غير حاصل على اللقاح في ولاية نيو مكسيكو.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تشهد أمريكا الشمالية تفشيَين آخرَين للحصبة: في أونتاريو، كندا، سُجِّلت 1020 حالة منذ منتصف أكتوبر وحتى نهاية أبريل.

وفي ولاية تشيهواهوا المكسيكية، تم الإبلاغ عن 605 حالات حتى 25 أبريل، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هذه الحالات مرتبطة بتفشي المرض في تكساس.

يُذكَر أن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، ينتقل عن طريق الهواء عبر التنفس أو العطس أو السعال، ويمكن الوقاية منه من خلال اللقاحات. ورغم إعلان القضاء على المرض في الولايات المتحدة منذ عام 2000، فإن انخفاض معدلات التطعيم في بعض المجتمعات أعاد خطر التفشي.

ويحذّر خبراء الصحة من أن استمرار انتشار الفيروس في ظل ضعف التغطية بالتطعيم قد يؤدي إلى تفشٍّ طويل الأمد يستمر حتى نهاية العام أو أكثر.