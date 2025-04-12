«الحصبة» تفتك بأمريكا.. وفيات ومئات الإصابات والصحة تستنفر

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، “حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال عام 2024 بأكمله، ورصدت معظم هذه الحالات في ولاية تكساس، بواقع 541 إصابة، وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض، كما انتشرت في نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما”.

ووفق وسائل إعلام محلية، “تجاوز عدد الإصابات بمرض الحصبة في الولايات المتحدة 700 حالة، وانضمت ولاية إنديانا إلى 5 ولايات أخرى تشهد حالة تفش نشطة، وزادت الحالات في تكساس بمقدار 60 حالة وتم الإعلان عن حالة وفاة ثالثة مرتبطة بالمرض”.

وقال وزير الصحة روبرت كينيدي، إن “حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم”، مشيرا إلى “أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق طبي في غرب تكساس”.

وبحسب المعلومات، “تشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما، وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة قرب مركز تفشي المرض في منطقة غرب الولاية الريفية، وكان الشخص الثالث الذي توفي بالغا في ولاية نيو مكسيكو، ولم يتلق التطعيم أيضا”.

يذكر أن “مرض الحصبة، ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل، ويمكن الوقاية من خلال اللقاحات”.

وقبل طرح لقاح الحصبة عام 1963 والتطعيم به على نطاق واسع، “انتشرت كبرى أوبئته كل سنتين أو 3 سنوات تقريباً، وتسببت في وفيات يقُدّر عددها بنحو 2,6 مليون وفاة سنوياً”، وحسب منظمة الصحة العالمية، “تشير التقديرات إلى أن عام 2023 شهد وفاة نحو 107آلاف شخص بسبب الحصبة- معظمهم أطفال دون سن الخامسة”، وساهمت أنشطة التلقيح المعجلة التي قامت بها البلدان والمنظمات الدولية، “في منع أكثر من 60 مليون وفاة بين عامي 2000 و2023، وخفضت الوفيات من حوالي 800.062 في عام 2000 إلى 107.500 عام 2022”.