«الحصبة» تواصل انتشارها في أمريكا.. آخر تطورات المرض!

واصل مرض الحصبة انتشاره في ولاية تكساس الأميركية، حيث وصل عدد حالات الإصابات إلى 146 شخصا

وأعلنت إدارة الصحة بولاية تكساس الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بالحصبة أنه “حتى الآن، تم اكتشاف 146 حالة إصابة منذ نهاية يناير. تم نقل 20 مريضا إلى المستشفى”، وفقا لما جاء على موقع الإدارة.

كما أشارت إلى أن أول حالة وفاة نتيجة تفشي المرض، والتي توفيت في ليلة 26 فبراير الجاري، كانت لطالب مدرسي لم يتم تطعيمه. ولم يتم تحديد عمر وحالة التطعيم للشخص المتوفى سابقا.

وكان قد تم الإبلاغ سابقا عن 133 حالة إصابة بهذا المرض في الولاية.

وتعد الحصبة مرضا معديا، ويمكن لمريض واحد مصاب أن ينشر الحصبة لما يصل إلى 9 من كل 10 مخالطين مقربين معرضين للإصابة، وفقا للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشهدت الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعا في حالات الحصبة خلال عام 2024، بما في ذلك تفش في شيكاغو أصاب أكثر من 60 شخصا.