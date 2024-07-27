الحفاظ على الموروث الفني الليبي محور لقاء «توغي» و«بن جابر»

في سياق جهود وزارة الثقافة لحماية وصون التراث، عقد يوم أمس الخميس بديوان الوزارة، اجتماع لمناقشة حماية التراث الثقافي غير المادي من السرقة خلال اجتماع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، مع الدكتور ناصر ناجي بن جابر نقيب المهن الموسيقية في طرابلس، بحضور مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية، ومدير إدارة الإنتاج الفني ومدير إدارة التعاون الثقافي الدولي، وخبير الفنون بالوزارة.

وتم خلال اللقاء مناقشة تزايد سرقة الموروث الثقافي الفني الليبي في مخالفة للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة التي وقعت عليها أغلب دول العالم الأعضاء في منظمة “الويبو” الدولية لحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة.

وتم مناقشة السبل الكفيلة للمحافظة على التراث الفني وذلك بالعمل على رقمنة التراث القني الثقافي للتصدي لحمايته، وهو ما يتطلب تضافر الجهود المشتركة في هذا المجال لتوثيق الأغاني الليبية والتراث غير المادي المسموع من مختلف مناطق ليبيا، بهدف توثيق الموروث الوطني الثروة الفنية والثقافية وحفظها من السرقة أو التشويه بالطرق الحديثة على اليوتيوب والسوشيال ميديا.

وتناول اللقاء أيضاً تكثيف الجهود والتنسيق المشترك على مستوى المنظمات الدولية، منظمة اليونسكو والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، لمحاربة التعدي على ذاكرة ليبيا.