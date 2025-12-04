الحكم المحلي.. اجتماعات لـ«دعم المرأة وتعزيز البنية التحتية» في البلديات

في إطار دعم المرأة وتمكينها في العمل البلدي، شارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، محمد الدرسي، في الاجتماع التقابلي الذي عقدته مسؤولة ملف المرأة بالوزارة، سرور علي، مع عضوات المجالس البلدية المنتخبات حديثًا.

وبدأ الوكيل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالعضوات الجدد، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم لعمل المنتدى، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع من خلال المشاريع الحيوية التي تساهم في بناء قدراتها وتنمية مهاراتها.

كما أشاد الوكيل بجهود المنتدى في توفير فرص عمل للنساء وتعزيز مصادر دخلهن.

وناقش الاجتماع أيضًا خطة المنتدى في بناء قدرات العضوات الجدد، وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتخطي التحديات التي قد تواجههن أثناء عملهن في المجالس البلدية.

وفي هذا السياق، أكدت سرور علي، المنسق العام للمنتدى، عن عزم المنتدى تنظيم ملتقاه السنوي قريبًا، إضافة إلى سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ستستهدف العضوات الجدد.

كما طالبت المنسق العام والعضوات السيد الوكيل بتخصيص 150 ألف دينار من ميزانية التنمية الممنوحة للبلديات لدعم وتمكين المرأة، بهدف إنشاء مشاريع جديدة تخص المرأة، واستكمال المشاريع السابقة التي لم تكفِ المبالغ المخصصة لها.

وكيل وزارة الحكم المحلي يبحث تحسين الخدمات والبنية التحتية في بلدية مسلاتة

في سياق آخر، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا مع عميد بلدية مسلاتة ورئيس مصلحة الطرق والجسور لمناقشة تعزيز البنية التحتية والخدمات في البلدية.

وركز الاجتماع على مشروعات الطرق والجسور في بلدية مسلاتة، وآليات تطويرها بما يسهم في تحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز السلامة المرورية.

وأكد الوكيل على أهمية التنسيق بين الوزارة ومصلحة الطرق والجسور والبلديات لضمان نجاح المشاريع والخدمات.

من جانبه، أعرب عميد بلدية مسلاتة عن تقديره لاهتمام الوزارة بمشاريع البلدية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في تحسين مستوى الخدمات داخل البلدية.

كما استعرض رئيس مصلحة الطرق والجسور التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.