الحكم المحلي تبحث الارتقاء بالخدمات في الأصابعة وطبقة ووازن

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات في حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا تشاوريًا بمقر الوزارة مع عمداء بلديات الأصابعة، طبقة، ووازن، لبحث سُبل تطوير وتحسين مستوى الخدمات البلدية في هذه المناطق.

وتناول الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلديات في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة العمل البلدي، بما يضمن تحقيق الاستجابة الفعّالة لاحتياجات السكان.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين البلديات والوزارة، والعمل المشترك لتذليل العقبات، والسعي نحو تنفيذ حلول عملية ومستدامة من شأنها تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى الأداء المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة لمتابعة أوضاع البلديات، والاستماع بشكل مباشر إلى المسؤولين المحليين، في إطار دعم اللامركزية وتفعيل دور السلطات المحلية في مختلف مناطق البلاد.