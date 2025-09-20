«الحكم المحلي» تبحث برامج العمل المشتركة مع مؤسسة ألمانية

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية في حكومة الوحدة الوطنية محمد الدرسي، مع ممثلي المؤسسة الألماني للتعاون الفني GIZ، خلال ورشة عمل موسعة عقدت اليوم في العاصمة تونس، الموقف التنفيذي لمشاريع وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة.

وشارك في الورشة كافة الإدارات المعنية من الجانبين، حيث تم استعراض التقدم المحرز في برامج عدة، منها برنامج دعم البلديات في ليبيا “SML3″، برنامج “مساندة 2″، وبرنامج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في تلك البرامج والدروس المستفادة منها، مع استعراض الأنشطة المخطط تنفيذها في المستقبل.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدرسي بالحضور، معبراً عن شكره وتقديره للمؤسسة والحكومة الألمانية على دعمهما المستمر للوزارة.

وأكد على أهمية برامج التعاون المشترك مع المؤسسة الألمانية في دعم اللامركزية وتعزيز قدرات البلديات الليبية، مشيراً إلى دور هذه البرامج في تمكين البلديات من تقديم خدماتها بفعالية وكفاءة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المحلية والحوكمة الرشيدة.

كما أضاف أن هذه البرامج تتماشى مع رؤية الحكومة لبناء منظومة الإدارة المحلية في ليبيا، بما يضمن منح البلديات الأدوات والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها بكفاءة.

من جانبها، عبرت المديرة الإقليمية للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، أريان بورجيستدت، عن سعادتها بالتعاون المشترك بين ليبيا وألمانيا، مؤكدة على دعم المؤسسة المستمر لجهود ليبيا في تعزيز اللامركزية وتقوية قدرات البلديات، وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة.

وشهدت الورشة جلسة نقاش مستفيضة حول محاور البرامج المختلفة، حيث تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تسريع وتيرة العمل في البرامج، وتوسيع الدعم العيني مقارنة بالدعم الفني والمؤسسي.

كما تم التأكيد على ضرورة البدء في تنفيذ كافة البرامج التدريبية في الداخل، إلا في الحالات التي تتطلب تنفيذها خارج البلاد.

يذكر أن برنامج دعم البلديات “SML3″، يستهدف دعم 30 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا، من خلال تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات في إدارة اختصاصاتها المنقولة، وتنمية الإيرادات المحلية، وتحسين إدارة الخدمات مثل المخلفات الصلبة والإصحاح البيئي، بالإضافة إلى تمكين المرأة والتحول الرقمي.

وبرنامج مساندة 2، يركز على تقديم الدعم لـ 25 بلدية في مجالات الدعم المؤسسي، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات الرقمية، وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، وكذلك دعم جهود اللامركزية.

وبرنامج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، يهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في صناعة القرار المحلي، وتعزيز دور الفئات الضعيفة في المجتمع، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

هذا وتعتبر هذه البرامج جزءاً من جهود مستمرة لتحسين مستوى الحوكمة المحلية في ليبيا وتعزيز دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي، في إطار التعاون المثمر بين ليبيا وألمانيا.