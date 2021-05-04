الحكم المحلي تبحث تحسين الأوضاع الخدمية في بني وليد

التقى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بمكتبه في العاصمة طرابلس، المجلس البلدي لمدينة بني وليد ممثلاً في عميد البلدية والأعضاء، وبحضور عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة بني وليد حسن البرغوثي، في زيارة هي الأولى للمجلس بلدي بني وليد للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار عمل الوزارة على تقديم وتسهيل الخدمات للمدينة، فيما تمت مناقشة عدة مواضيع تمس الوضع الخدمي بالمدينة، ومن بينها تحسين الأوضاع الخدمية والصحية والنظافة داخل المدينة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه رحّب الوزير بهذه الزيارة مؤكداً على دعمه للمجلس البلدي بني وليد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.