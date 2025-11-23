«الحكم المحلي» تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بعدّة بلديات

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اليوم الأحد، جهود تطوير الأداء البلدي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال اجتماعاته مع عدد من المجالس البلدية في ليبيا.

في العاصمة طرابلس، التقى الوكيل عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الغرب، وناقش معهم عدداً من الملفات الخدمية المتعلقة بعمل المجلس، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل مع الإدارات الفنية بالوزارة لتذليل الصعوبات وتحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع الوكيل سير العمل في بلديات القواليش ووازن، وعضو المجلس البلدي طبقة وعين الأزاهرة، واستعرض معهم التحديات التي تواجه البلديات وآليات تعزيز التعاون بين مختلف مكونات منظومة الإدارة المحلية.

وشدد على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للبلديات لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة واقتدار، مؤكداً حرص الوزارة على توفير بيئة عمل محفزة وأكثر فاعلية للمجالس البلدية التي تشكل العمود الفقري للإدارة المحلية.