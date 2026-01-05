«الحكم المحلي» تبحث تحسين الخدمات في رقدالين والزاوية

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، “مصطفى أحمد سالم”، الأحد، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي لمدينة رقدالين، وعميد بلدية الزاوية الغرب، عدداً من المواضيع الإدارية والخدمية التي تهم البلديتين، وذلك في لقاءٍ موسع شهد تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجالس البلدية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التنسيق المستمر والتواصل الفعّال بين الوزارة والمجالس البلدية، بهدف تسهيل سير العمل في مختلف الملفات الإدارية والخدمية بما يضمن انسيابية العمل وكفاءته.

كما أُتيحت الفرصة للمجتمعين لطرح الملاحظات والتحديات التي تواجه العمل البلدي في مختلف جوانب الحياة اليومية، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والاقتراحات حول تحسين الأداء البلدي. وأكد المشاركون على أهمية التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية، لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المنشودة في إطار إدارة محلية فاعلة.

وفي ختام اللقاء، شدد الجميع على ضرورة استمرارية التعاون وتبادل الخبرات بين المجالس البلدية ووزارة الحكم المحلي، من أجل تحقيق مستوى عالٍ من التنسيق والعمل المشترك بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز من فعالية الإدارة المحلية في البلدين.